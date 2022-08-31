Стал известен курорт-конкурент Красной Поляны

Как считает Мкртчян, Архыз будет не менее популярен, чем Красная Поляна. Он добавил, что там развита хорошая инфраструктура для людей, занимающихся горными видами спорта, а также есть достойный сервис. Архыз, по его словам, лучше, чем Приэльбрусье и Домбай.