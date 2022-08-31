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1 час назад

Стал известен курорт-конкурент Красной Поляны

Мария Каткова

Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), назвал горнолыжный курорт, который составит конкуренцию Красной Поляне этой зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

Как считает Мкртчян, Архыз будет не менее популярен, чем Красная Поляна. Он добавил, что там развита хорошая инфраструктура для людей, занимающихся горными видами спорта, а также есть достойный сервис. Архыз, по его словам, лучше, чем Приэльбрусье и Домбай.

Что касается зарубежных направлений, он заявил, что среди заграничных стран россияне будут заинтересованы исключительно в Турции. Однако на эту страну придется 5% бронирований.

Ранее сообщалось, что стоимость заграничных путевок бьет рекорды.

Новости путешествий,Видео,Алексан Мкртчян,
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