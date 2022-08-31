Назван самый популярный транспорт у россиян

Эксперты провели исследование и выяснили, какой вид транспорта россияне использовали для поездок в отпуск этим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Посчитано, что большинство туристов (23%) использовали автомобиль для того, чтобы добраться до места отдыха. На втором месте оказался поезд, на нем передвигались 17% опрошенных. Самолет занял третье место, его для перемещения выбирали 13%.

15% заявили, что ежегодно отправляются в отпуск на машине, еще 26% отметили, что периодически ездят в автопутешествия. 18% заявили о своем желании ездить в отпуск на автомобиле.

При этом, большинство опрошенных (27%) заявили, что не выезжают дальше своего региона. 25% отметили, что готовы доехать до соседних областей.