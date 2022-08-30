Стоимость заграничных путевок бьет рекорды

Поездки за рубеж стали дороже на 50, а в некоторых случаях и на 70 процентов. О причинах таких ценовых скачков РИА Новости рассказал Артур Мурадян, вице-президент АТОР.

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В этом году крупные российские авиаперевозчики лишились 40% самолетов. Но не только с этим фактором связан рост стоимости путевок. На него также повлияло изменение бизнес-модели многих туроператоров. Спрос остался высоким, предложение – ограниченным. При таких условиях стоимость перелета в некоторых случаях выросла на 100%.

“А туры, в свою очередь, подорожали на 50-70 процентов, так как курс валют позволил отыграть”, — объяснил Мурадян.

Тем не менее собеседник издания отметил тенденцию к снижению цен. Это связано с возобновлением авиасообщения России с Кубой и Мальдивами. Эксперт напомнил, что в планах у “Аэрофлота” начать полеты в Таиланд.