Летом 2022 года многие туристы-соотечественники выбрали в качестве места для отдыха Дагестан. Такое заявление сделал Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, 18% россиян променяли Сочи на Дагестан. Одна из основных причин – экономическая. В этом году отпуск на Кавказе был на 30% дешевле, чем на Черном море. Среди других причин Мкртчян назвал транспортную доступность (открытые аэропорты) и возможность устроить пляжный отдых на Каспии.
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