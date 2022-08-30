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2 часа назад

Назван регион, на который россияне променяли отдых в Сочи

Мира Маркина

Летом 2022 года многие туристы-соотечественники выбрали в качестве места для отдыха Дагестан. Такое заявление сделал Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), пишет РИА Новости.

По словам собеседника агентства, 18% россиян променяли Сочи на Дагестан. Одна из основных причин – экономическая. В этом году отпуск на Кавказе был на 30% дешевле, чем на Черном море. Среди других причин Мкртчян назвал транспортную доступность (открытые аэропорты) и возможность устроить пляжный отдых на Каспии.

Ранее мы писали о том, почему Днестр не хуже, чем французский Прованс.

Новости путешествий,Видео,Алексан Мкртчян,
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