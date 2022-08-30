По словам собеседника агентства, 18% россиян променяли Сочи на Дагестан. Одна из основных причин – экономическая. В этом году отпуск на Кавказе был на 30% дешевле, чем на Черном море. Среди других причин Мкртчян назвал транспортную доступность (открытые аэропорты) и возможность устроить пляжный отдых на Каспии.