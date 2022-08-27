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2 часа назад

Почти Прованс: пять причин посетить Днестр

Диана Товсепова

Восточная Европа богата красивыми пейзажами. Одно из самых живописных мест — река Днестр. Река простирается на 700 км захватывающих пейзажей. Туристам здесь будет интересно, вкусно и красиво.

Самая большая река Молдовы пользуется популярностью по многим причинам:

- здесь можно прокатиться на моторной лодке;

- отправиться на рыбалку и поймать щуку;

- узнать, как жили местные жители веками назад;

- попробовать крошечные голубцы и плацинды с творогом, зеленью и яйцом.

Смотрите видео о том, почему стоит обязательно съездить на Днестр.

Ранее мы писали о трех лучших местах для пляжного отдыха в России.

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