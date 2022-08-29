Пилоты авиакомпании Air France подрались во время полета. После инцидента их отстранили от работы. Об этом сообщает The Guardian.

Командир экипажа и второй пилот поссорились сразу после взлета. Мужчины схватили друг друга за воротники, после чего один ударил второго. Конфликт удалось остановить силами бортпроводников – одному из них пришлось остаться в кабине пилотов до конца полета. О том, что стало причиной ссоры, не сообщается.