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1 час назад

Пилоты подрались во время полета и были отстранены от работы

Мира Маркина

Пилоты авиакомпании Air France подрались во время полета. После инцидента их отстранили от работы. Об этом сообщает The Guardian.

Командир экипажа и второй пилот поссорились сразу после взлета. Мужчины схватили друг друга за воротники, после чего один ударил второго. Конфликт удалось остановить силами бортпроводников – одному из них пришлось остаться в кабине пилотов до конца полета. О том, что стало причиной ссоры, не сообщается.

Несмотря на конфликт, пилоты благополучно приземлились в аэропорту назначения.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как пилоты ходят в туалет, если нужно рулить.

Новости путешествий,Видео,Air France,
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