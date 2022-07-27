Как пилоты ходят в туалет, если нужно рулить самолетом

Пилоты едят, пьют и даже ходят в туалет во время полета. Но как это происходит, ведь лайнером должен кто-то управлять. Это водитель может остановить машину на дороге, но не летчик. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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В самолете существует режим автопилота, который работает большую часть полета, когда самолет уже набрал высоту. Спать, конечно, во время полета летчику все равно запрещено. Потому что автоматизированными системами все равно нужно управлять.

Даже посадку самолета сейчас возможно осуществить с помощью автопилота, однако командир воздушного судна все равно будет задавать нужные параметры для посадки и следить за работой системы.

Также с пилотами постоянно связываются диспетчеры с земли. Если ответ не будет получен вовремя, то на земле начнут бить тревогу. По правилам поведения на борту, если летчику необходимо отойти в уборную, бортпроводник должен помочь с этим делом.

Сотрудник должен зайти в кабину пилота и составить компанию второму пилоту. По правилам безопасности нельзя оставлять одного пилота в кабине во время полета. Рядом с ним всегда должен кто-то находиться на случай, если человеку станет плохо.