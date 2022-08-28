Раскрыты особенности "спрямленных" маршрутов

"35-40 минут — это расход топлива, это затраты компании, и [они] не всегда окупаются, особенно если не все кресла заняты. Поэтому если правительство такое решение принимает, оно, наверное, просчитало все риски поражения наших воздушных судов и считает, что они минимальны, поэтому можно разрешить эти полеты по кратчайшему расстоянию".