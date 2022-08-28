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2 часа назад

Раскрыты особенности "спрямленных" маршрутов

Мария Иглина

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что полеты в Сочи по "спрямленным" маршрутам через закрытое воздушное пространство позволят авиакомпаниям значительно сократить расходы. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".

Раскрыты особенности "спрямленных" маршрутов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Как отметил Сытник, "спрямленные" маршруты — это кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б. Решение об изменении маршрутов воздушных судов будет принимать правительство России после консультаций с министерством транспорта и Росавиацией, объяснил летчик. Сытник назвал условия, которые будут при этом учитываться:

"35-40 минут — это расход топлива, это затраты компании, и [они] не всегда окупаются, особенно если не все кресла заняты. Поэтому если правительство такое решение принимает, оно, наверное, просчитало все риски поражения наших воздушных судов и считает, что они минимальны, поэтому можно разрешить эти полеты по кратчайшему расстоянию".

Ранее стало известно, что время полета до Сочи и Турции может сократиться.

Новости путешествий,Юрий Сытник,Росавиация,Правительство РФ,
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