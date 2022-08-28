Раскрыты особенности "спрямленных" маршрутов

Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что полеты в Сочи по "спрямленным" маршрутам через закрытое воздушное пространство позволят авиакомпаниям значительно сократить расходы. Подробностями эксперт поделился в беседе с "Лентой.ру".
Как отметил Сытник, "спрямленные" маршруты — это кратчайшее расстояние между точкой А и точкой Б. Решение об изменении маршрутов воздушных судов будет принимать правительство России после консультаций с министерством транспорта и Росавиацией, объяснил летчик. Сытник назвал условия, которые будут при этом учитываться:
"35-40 минут — это расход топлива, это затраты компании, и [они] не всегда окупаются, особенно если не все кресла заняты. Поэтому если правительство такое решение принимает, оно, наверное, просчитало все риски поражения наших воздушных судов и считает, что они минимальны, поэтому можно разрешить эти полеты по кратчайшему расстоянию".
Ранее стало известно, что время полета до Сочи и Турции может сократиться.