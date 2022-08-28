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2 часа назад

Время полета до Сочи и Турции может сократиться

Мира Маркина

Власти планируют обсудить возможность изменения маршрута воздушных судов гражданской авиации с целью немного сократить время в пути до аэропорта Сочи и аэропортов Турции, об этом сообщает РБК.

Траектория полетов в эти места изменилась в связи с закрытием воздушного пространства и многих аэропортов на юге и в центральной части страны, однако сейчас власти решили рассмотреть небольшие изменения. Так, вероятными становятся полеты из центральной части страны на юг в обход воздушного пространства Казахстана. Если использование необходимых 10 км пути закрытого сейчас пространства будет разрешено, то время в пути по вышеназванным направления удастся сократить на 10-20 минут.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что раскрыты причины подорожания билетов с курортов в Петербург.

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