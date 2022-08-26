Раскрыты причины подорожания билетов с курортов в Петербург

Эксперты объяснили резко возросшие цены на билеты с курортов в Санкт-Петербург.

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По словам специалистов, причина в окончании детских каникул и сезона отпусков. Цены должны прийти в норму к 5 сентября.

Перевозчики рекомендуют приобретать билеты заранее. Как правило, чем ближе дата отправления, тем дороже билеты:

"Математические алгоритмы установления цен зависят исключительно от рыночных условий — в первую очередь от спроса и количества свободных мест на рейсе без привязки к себестоимости перевозки",

– заявили в пресс-службе крупной авиакомпании в разговоре с "Невскими новостями".