Раскрыты причины подорожания билетов с курортов в Петербург

Эксперты объяснили резко возросшие цены на билеты с курортов в Санкт-Петербург.
По словам специалистов, причина в окончании детских каникул и сезона отпусков. Цены должны прийти в норму к 5 сентября.
Перевозчики рекомендуют приобретать билеты заранее. Как правило, чем ближе дата отправления, тем дороже билеты:
"Математические алгоритмы установления цен зависят исключительно от рыночных условий — в первую очередь от спроса и количества свободных мест на рейсе без привязки к себестоимости перевозки",
– заявили в пресс-службе крупной авиакомпании в разговоре с "Невскими новостями".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что в Санкт-Петербурге заявили о высокой загрузке отелей.