Посольства России остановили выдачу 10-летних загранпаспортов

Посольства России в Азербайджане, Германии, Латвии, Турции, Швеции, Эстонии временно приостановили выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации. Об этом сообщается на сайте консульского департамента МИД.

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Известно, что прием заявлений на выдачу паспортов, содержащих электронный носитель информации (сроком действия десять лет) приостанавливается с 26 августа по техническим причинам.

Также в сообщении отмечается, что оформление паспортов сроком действия пять лет продолжится без изменений.