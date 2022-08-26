Стюардесса назвала место в самолете "грязнее туалета"

Стюардесса, которая часто делится в соцсетях лайфхаками для путешествий, рассказала о самом грязном месте в самолете. Об этом сообщает The Sun.

Фото: unsplash unsplash

Как отметила бортпроводница под ником Flightbae.B, "грязнее туалета" может быть карман, расположенный на спинке впереди стоящего кресла. Все дело в том, что его никогда не моют. Блогер посоветовала туристам никогда не класть туда свои вещи:

"Если кого-то туда не стошнит или кто-то из пассажиров ничего не прольет туда ничего липкого, то очищать не будет. При этом туалеты регулярно моют и дезинфицируют".

В комментариях подписчики девушки согласились с ней:

"Это правда, однажды я видел, как один из родителей положил в этот карман использованный подгузник",

"Зачем я об этом узнал. Фу",

"А ведь я кладу туда свой телефон".

Один из фолловеров, который раньше работал бортпроводником, также поделился историей:

"Что я оттуда только не вытаскивал: грязные салфетки, трусы, носки, ногти, огрызки яблок, старые жвачки".