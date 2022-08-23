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12 минут назад

Врач рассказала, что лучше есть в самолете

Анна Шутова

Чтобы легче перенести перелет, необходимо придерживаться правильного питания на борту. Об этом заявила изданию "Вечерняя Москва" врач-диетолог Елена Соломатина.

Врач рассказала, что лучше есть в самолете
Фото: pxhere.compxhere.com

По словам медика, если вам лететь долго, лучше отказаться от жирных и жареных блюд, газировки и заправленных соусами салатов. Такая пища создает дополнительную нагрузку на организм.

Лучше отдать предпочтение еде, которая легко усваивается. Например, яйцам, омлету с овощами. Эти блюда сытные и не тяжелые. Кроме того, врач порекомендовала соблюдать водный баланс и много пить. Стоит выбирать обычную воду, отвар шиповника или томатный сок. А, вот, от спиртных напитков лучше отказаться на время полета. Алкоголь негативно сказывается на организме, особенно в самолете, и может спровоцировать появление проблем с кишечником.

Ранее эксперт объяснила, как не привезти клопов из отеля.

Новости путешествий,Елена Соломатина,
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