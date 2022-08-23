Врач рассказала, что лучше есть в самолете

По словам медика, если вам лететь долго, лучше отказаться от жирных и жареных блюд, газировки и заправленных соусами салатов. Такая пища создает дополнительную нагрузку на организм.

Лучше отдать предпочтение еде, которая легко усваивается. Например, яйцам, омлету с овощами. Эти блюда сытные и не тяжелые. Кроме того, врач порекомендовала соблюдать водный баланс и много пить. Стоит выбирать обычную воду, отвар шиповника или томатный сок. А, вот, от спиртных напитков лучше отказаться на время полета. Алкоголь негативно сказывается на организме, особенно в самолете, и может спровоцировать появление проблем с кишечником.