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3 часа назад

Турэксперт рассказала, как хранить багаж, чтоб не привезти клопов из отеля

Мира Маркина

Бывший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Мисси Хенриксен рассказала, где держать чемодан в отеле, чтоб не увезти с собой клопов.

Эксперт объяснила, как не привезти клопов из отеля
Фото: unsplashunsplash

По словам эксперта, постельные клопы встречаются весьма часто – как в бюджетных отелях, так и в люксовых. Если вы не хотите привезти их к себе домой, чемодан следует держать в ванной комнате – вредители не любят скользкую и гладкую поверхность плит. Чаще всего они живут в коврах и постельном белье.

Чтобы обезопасить себя по приезде домой, Хенриксен рекомендует тщательно осмотреть вещи и на всякий случай постирать все содержимое чемодана.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что на московских вокзалах открылись капсульные отели.

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