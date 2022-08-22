Эксперт объяснила, как не привезти клопов из отеля

Бывший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Мисси Хенриксен рассказала, где держать чемодан в отеле, чтоб не увезти с собой клопов.

По словам эксперта, постельные клопы встречаются весьма часто – как в бюджетных отелях, так и в люксовых. Если вы не хотите привезти их к себе домой, чемодан следует держать в ванной комнате – вредители не любят скользкую и гладкую поверхность плит. Чаще всего они живут в коврах и постельном белье.