На московских вокзалах открылись капсульные отели

РЖД сообщили об открытии капсульных отелей на российских вокзалах. Как следует из поста в телеграм-канале РЖД первые отели уже работают на Казанском и Ярославском вокзалах Москвы. Их можно найти в залах «Комфорт». В капсулах можно отдохнуть или поспать в ожидании своего поезда.

Фото: @telerzd @telerzd

В каждой капсуле есть шумоизолирующая шторка, багажное отделение и USB-розетка. Также каждый гость получает комплект одноразового постельного белья, подушку и плед. В капсуле помещается один взрослый человек или мама с ребенком до шести лет.

Воспользоваться капсулой можно круглосуточно, причем выбрать можно несколько вариантов размещения - на 1, 3, 6 или 12 часов. Стоимость услуги – от 250 рублей.