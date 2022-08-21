Назван главный город России, куда туристы едут за едой

Самым популярным городом России, куда едут туристы ради гастрономических удовольствий, оказалась Казань. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "ЮКаssa".

Фото: unsplash.com unsplash.com

За столицу Татарстана как за лучшее место для гастрономического туризма в стране отдали свой голос 47% респондентов.

Также в рейтинг попала Астрахань. За город проголосовало 39% опрошенных. 31% предпочел бы назвать главным городом для гастротуров Сочи. По 26% респондентов считают, что такого звания заслуживают Кавминводы и Владивосток.

В целом россияне любят путешествовать с целью попробовать национальную кухню. За такой вид отдыха выступили 57% опрошенных. Важными факторами, касающимися еды в поездках, респонденты назвали возможность поесть свежую рыбу и морепродукты, сочные овощи и фрукты, а также местные фермерские продукты.