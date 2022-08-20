Эксперт по путешествиям раскрыла схемы обманов в Египте

Эксперт по путешествиям Рози Пантер рассказала, как туристов обманывают в трех популярных странах.
По словам Пантер, в Египте часто обманывают с катанием на верблюдах. Турист платит деньги и взбирается на животное. Но после прогулки самостоятельно спуститься вниз он не может, и мошенник просит за "спуск" дополнительную плату.
В Италии распространена схема с "поддельным ребенком". Пожилая женщина делает вид, что спотыкается и роняет малыша на руки туристу. Пока путешественник находится в замешательстве, карманники тут же подходят к нему и незаметно крадут ценные вещи.
В США недобросовестностью славятся таксисты. Некоторые из них помогают туристам вытащить сумки из багажника, но, если их много, вытаскивают не все. Некоторые путешественники замечают пропажу только после того, как водитель уехал.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты новые схемы мошенничества с авиабилетами.