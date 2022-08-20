Эксперт по путешествиям раскрыла схемы обманов в Египте

Эксперт по путешествиям Рози Пантер рассказала, как туристов обманывают в трех популярных странах.

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По словам Пантер, в Египте часто обманывают с катанием на верблюдах. Турист платит деньги и взбирается на животное. Но после прогулки самостоятельно спуститься вниз он не может, и мошенник просит за "спуск" дополнительную плату.

В Италии распространена схема с "поддельным ребенком". Пожилая женщина делает вид, что спотыкается и роняет малыша на руки туристу. Пока путешественник находится в замешательстве, карманники тут же подходят к нему и незаметно крадут ценные вещи.

В США недобросовестностью славятся таксисты. Некоторые из них помогают туристам вытащить сумки из багажника, но, если их много, вытаскивают не все. Некоторые путешественники замечают пропажу только после того, как водитель уехал.