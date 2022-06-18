Раскрыты новые схемы мошенничества с авиабилетами

Массовые отмены и переносы авиарейсов побудили мошенников реализовать новую схему обмана россиян. Как не попасться на уловки злоумышленников специалисты агрегатора авиабилетов Aviasales рассказали "Известиям".
Мошенники создают сайты, посетителям которых обещают вернуть потраченные на билеты денежные средства после введения данных банковской карты.
«Это могут быть клоны официальных сайтов банков. Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений», — рассказал представитель Aviasales.
Не менее популярный способ обмана — создание сайтов-двойников известных авиакомпаний. Также доверчивых россиян обкрадывают в соцсетях. Например, когда "сотрудник авиакомпании" предлагает приобрести билеты неофициально, но дешевле. Такие предложения должны насторожить, как и слишком большие скидки на перелет.
«Перед покупкой билетов на новом сайте или в приложении нужно почитать отзывы о нем в интернете», — посоветовал собеседник издания.
Если на сайте пользователю предлагают оплатить билеты переводом на карту или электронный кошелек — это тоже явный признак мошенничества.
Признаки безопасной страницы — это зеленый "замочек" в начале адресной строки и наличие протокола https, резюмировал представитель Aviasales.
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