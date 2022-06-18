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2 часа назад

Раскрыты новые схемы мошенничества с авиабилетами

Мира Маркина

Массовые отмены и переносы авиарейсов побудили мошенников реализовать новую схему обмана россиян. Как не попасться на уловки злоумышленников специалисты агрегатора авиабилетов Aviasales рассказали "Известиям".

Раскрыты новые схемы мошенничества с авиабилетами
Фото: unsplash.comunsplash.com

Мошенники создают сайты, посетителям которых обещают вернуть потраченные на билеты денежные средства после введения данных банковской карты.

«Это могут быть клоны официальных сайтов банков. Или был случай с жалобой на сайт-клон сервиса бесплатных объявлений», — рассказал представитель Aviasales.

Не менее популярный способ обмана — создание сайтов-двойников известных авиакомпаний. Также доверчивых россиян обкрадывают в соцсетях. Например, когда "сотрудник авиакомпании" предлагает приобрести билеты неофициально, но дешевле. Такие предложения должны насторожить, как и слишком большие скидки на перелет.

«Перед покупкой билетов на новом сайте или в приложении нужно почитать отзывы о нем в интернете», — посоветовал собеседник издания.

Если на сайте пользователю предлагают оплатить билеты переводом на карту или электронный кошелек — это тоже явный признак мошенничества.

Признаки безопасной страницы — это зеленый "замочек" в начале адресной строки и наличие протокола https, резюмировал представитель Aviasales.

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