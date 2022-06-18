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2 часа назад

Как женщине путешествовать одной и не бояться

Мира Маркина

Многие девушки отказываются от отпуска, если рядом нет попутчика. Порой так происходит даже с теми, кто любит оставаться наедине с собой и отдыхать в одиночестве. Виной всему – страх. Считается, что женщине путешествовать одной небезопасно. Особенно, если речь идет о восточных странах.

Как женщине путешествовать одной и не бояться
Фото: pxherepxhere

Однако это лишь стереотипы, которые давно изжили себя. Как избавиться от них и больше не бояться отдыхать одной – расскажет "Рамблер".

Жилье

Выбирая отель или квартиру, во-первых, обращайте внимание на отзывы об объекте размещения, а, во-вторых, еще до поездки изучите район, в котором находится жилье. Лучше выбирать район, который расположен ближе к центру, но в котором при этом живет много местных.

Карманники

На мелких мошенников может наткнуться как большая компания, так и соло-путешественница. Но обезопасить себя нужно в любом случае: храните деньги в разных местах и не экономьте на сейфе в отеле, а еще можно сделать заначку и спрятать ее в самое неочевидное место (в носок, бюстгальтер, ежедневник и т.д.), чтобы даже в экстренной ситуации вы не остались без денег.

Планирование

Одно из преимуществ одиночных путешествий – возможность выбирать рейсы, не подстраиваясь под друзей и вторую половинку. Приобретайте билеты на утренние или дневные рейсы, чтобы не бродить в ночи с чемоданами по незнакомому городу.

Дресс-код

Если вы отправляетесь в мусульманскую страну, заранее выясните, как в данной культуре принято одеваться и сохраняются ли эти требования к туристкам. В некоторых случаях вы придете к выводу, что соблазнительное мини-платье лучше оставить дома.

Такси

Это правило действует не только за границей, но и в родном городе: выбирайте только проверенные службы такси и не ловите машину рукой. Разумеется, далеко не все уличные водители представляют опасность, но перестраховаться будет не лишним. Если у вас сел телефон, дойдите до ближайшего отеля или кафе и попросите сотрудников вызвать вам такси.

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