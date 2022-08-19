Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+31° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
54 минуты назад

Туристические визы в Тайланде можно будет продлевать прямо на отдыхе

Мира Маркина

В Тайланде нашли способ восстановить экономику страны, сильно пострадавшую за время пандемии коронавируса. О том, как власти страны планируют выйти из положения, рассказали в агентстве Интерфакс.

Визы в Тайланде можно будет продлевать прямо на отдыхе
Фото: unsplash.comunsplash.com

С октября по март туристам будет разрешено продлевать время нахождения в Тайланде прямо во время отдыха. Туристическую визу можно будет продлить на срок до 45 дней.

«Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней.»

В заявлении также отметили, что новые правила касаются и россиян, которым и ранее был разрешен безвизовый въезд в страну на срок пребывания до 30 дней.

Ранее "Рамблер" рассказывал, когда выгодно купить тур на море в бархатный сезон.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители