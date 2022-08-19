Визы в Тайланде можно будет продлевать прямо на отдыхе

В Тайланде нашли способ восстановить экономику страны, сильно пострадавшую за время пандемии коронавируса. О том, как власти страны планируют выйти из положения, рассказали в агентстве Интерфакс.

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С октября по март туристам будет разрешено продлевать время нахождения в Тайланде прямо во время отдыха. Туристическую визу можно будет продлить на срок до 45 дней.

«Гражданам более 50 стран, которые используют для въезда визы по прибытии и имеют право находиться в стране до 30 дней, смогут продлить срок пребывания до 45 дней.»

В заявлении также отметили, что новые правила касаются и россиян, которым и ранее был разрешен безвизовый въезд в страну на срок пребывания до 30 дней.