Эксперт рассказал, когда выгодно купить тур в бархатный сезон

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с “Вечерней Москвой” рассказал, почему сейчас не стоит торопиться с приобретением путевки к морю в бархатный сезон.

По словам эксперта, наиболее выгодные предложения появятся с период с пятого по 11 сентября.

“Это стандартная ситуация, потому что начнется учебный год. Большинство туристов — это семьи с детьми. Им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон”, — объяснил тенденцию собеседник издания.

Затем цены на отдых в бархатный сезон вновь скорректируются и могут подрасти. В особенности, если режим ограничения полетов в аэропорты юга будет снят. Пока он продлен до 23 августа.