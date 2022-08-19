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3 часа назад

Эксперт рассказал, когда выгодно купить тур в бархатный сезон

Рамблер

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с “Вечерней Москвой” рассказал, почему сейчас не стоит торопиться с приобретением путевки к морю в бархатный сезон.

По словам эксперта, наиболее выгодные предложения появятся с период с пятого по 11 сентября.

“Это стандартная ситуация, потому что начнется учебный год. Большинство туристов — это семьи с детьми. Им неудобно ездить отдыхать в бархатный сезон”, — объяснил тенденцию собеседник издания.

Затем цены на отдых в бархатный сезон вновь скорректируются и могут подрасти. В особенности, если режим ограничения полетов в аэропорты юга будет снят. Пока он продлен до 23 августа.

Ранее мы рассказывали, чем опасны длительные перелеты для вашего здоровья.

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