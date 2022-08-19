Врач рассказал о скрытой опасности длительных перелетов

Длинные авиаперелеты могут стать причиной внезапного ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний. Подробнее об этом “Ленте.ру” рассказал Сергей Хомяков, главный врач “Инвитро-Москва”.

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Проблемы с функционированием опорно-двигательного аппарата могут возникнуть вследствие длительных полетов на самолете, предупредил эксперт. Например, защемление грыжи межпозвонковых дисков. Поэтому для собственного комфорта необходимо брать с собой в салон подушки под шею и поясницу, а также делать небольшую разминку время от времени.

Нередким последствием длинных авиапутешествий становятся болезни среднего уха, например, отиты.

Однако одним из самых опасных осложнений можно считать тромбоз. Во время полета, по словам врача, в обездвиженных конечностях могут образовываться тромбы. Бывали и случаи, когда человек внезапно умирал вследствие отрыв тромба. Поэтому людям, склонным к тромбозу, собеседник издания рекомендовал надевать компрессионное белье (гольфы, чулки), когда предстоит долгий перелет.

Врач рекомендовал не употреблять перед полетом алкоголь и продукты, богатые клетчаткой. Иначе полет превратится в испытание из-за метеоризма.