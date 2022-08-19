Эксперт призвал не брать чемодан с колесами в ручную кладь

Лучше не брать с собой в ручную кладь чемодан с колесиками. Таким мнением в беседе с журналистом The Sun поделился Ли Томпсон, соучредитель компании Flash Pack.

Ли, как профессиональный путешественник, раскрыл неожиданную правду: если на багажной полке в салоне самолета для чемодана не хватит места, авиакомпания имеет право перенести его в багажный отсек. Пассажира могут даже не спросить о согласии.

А вот мягкие сумки без каркаса эксперт рекомендовал брать в салон. По его словам, чаще всего при погрузке страдает именно этот вид багажа.