Как обезопасить свой багаж до того, как сдать его

Многие путешественники беспокоятся о том, что с их вещами в аэропорте может что-то случится. Довольно часто багаж теряется или просто не долетает до пункта назначения. Иногда случается и такое, что с чемоданами обращаются неаккуратно, поэтому некоторые хрупкие вещи могут быть повреждены сотрудниками аэропортов. Есть несколько лайфхаков, которые помогут вам уберечь свой багаж от подобных инцидентов. О них — в материале “Рамблера”.

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Упаковывайте правильно

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Чемодан должен быть полным, чтобы вещи не катались из стороны в сторону, но при этом не обязательно забивать чемодан вещами. Достаточно положить туда старые свернутые газеты. Так, вы сможете заполнить пустое пространство, а потом выбросить ненужное.

Чемодан также не должен быть слишком тяжелым, чтобы при падении сила удара была меньше. Все хрупкие вещи, например, стеклянные бутылки и электронику, лучше завернуть во что-то более мягкое, например, в одежду. Или также можно обложить газетами.

Чемодан не обязательно обматывать пленкой, но лучше закрыть на замок, при его наличии. Более безопасными считаются пластиковые чемоданы, так как вскрыть их тяжелее, а также они имеют твердый корпус, спасающий от повреждений.

Попросите наклейку о хрупком содержимом

На регистрации можно попросить специальную наклейку о том, что в вашем чемодане находятся хрупкие предметы. Это не даст гарантии аккуратного обращения с вашим багажом, но минимизирует риски. Лучше попросить несколько наклеек на разные стороны чемодана, чтобы сотрудники аэропорта обратили на это внимание и обращались с багажом аккуратнее.

Переложите часть вещей в ручную кладь

Несмотря на ваши старания, существует риск того, что ваш багаж потеряют или забудут. Чтобы он не улетел в другом направлении, снимите с него все предыдущие бирки, которые клеили в других путешествиях. Однако стоит помнить о человеческом факторе и позаботиться о себе заранее.