Нашествие насекомых распугивает туристов на итальянском курорте

В итальянском курортном городе Орбетелло продолжается массовое нашествие неприятных насекомых, которые доставляют дискомфорт и местным, и туристам, сообщает La Nazione.

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Мошкара, заполонившая курорт в регионе Тоскана, сократила поток туристов на целых 60%. Несмотря на засушливую и жаркую погоду, мошкара размножается даже вопреки всем мерам, принятым местными властями.

Администрация города призвала местных жителей не включать свет в домах в темное время суток и регулярно проводит дезинсекцию, однако пока это не дает позитивных результатов.

Жителям запрещено открывать окна и двери в домах, а также выходить на улицу в течение часа после проведения специальных процедур по дезинсекции.