Нашествие насекомых в России показали на видео

Жители Краснодарского края засняли нашествие саранчи. Кадры очевидцев с места событий появились в группе социальной сети «ВКонтакте».

Полчища вредителей атаковали Приморско-Ахтарский район российского региона. На видео видны тучи насекомых, которые вьются над засеянными подсолнухами и пшеницей полями.

В районной администрации сообщили, что была проведена химическая обработка обочин дорог, краев полей с сельскохозяйственными культурами. Но эта мера оказалась неэффективной, так как очаг обнаружен зоне, где обработка категорически запрещена.

В июне 2021 года специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждали о нашествии саранчи на пять регионов России.