Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+30° в 
USD 58.85EUR 58.76
Войти в почту
51 минуту назад

Нашествие насекомых в России показали на видео

Даша Краснова

Жители Краснодарского края засняли нашествие саранчи. Кадры очевидцев с места событий появились в группе социальной сети «ВКонтакте».

Полчища вредителей атаковали Приморско-Ахтарский район российского региона. На видео видны тучи насекомых, которые вьются над засеянными подсолнухами и пшеницей полями.

В районной администрации сообщили, что была проведена химическая обработка обочин дорог, краев полей с сельскохозяйственными культурами. Но эта мера оказалась неэффективной, так как очаг обнаружен зоне, где обработка категорически запрещена.

В июне 2021 года специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупреждали о нашествии саранчи на пять регионов России.

До этого мы рассказывали, работает ли электрическая ловушка для насекомых.

Новости путешествий,Видео,ВНИИ Сигнал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители