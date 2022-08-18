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33 минуты назад

Названа страна, неожиданно ставшая популярной у россиян

Мира Маркина

Эксперты Ассоциации туроператоров России пришли к выводу, что россияне стали в два раза чаще летом летать в Азербайджан. И такому интересу туристов способствовало два момента.

Возобновление прямого авиасообщений – пожалуй, один из ключевых факторов, повлиявших на выбор россиян. Не меньшее влияние оказала переориентация соотечественников на путешествия в страны постсоветского пространства. В итоге в течение первых шести месяцев 2022 года в Азербайджан приехали 932 тысячи гостей из 171 стран. Более четверти из них (26,4%) прибыли из России.

Пока перелет в Баку нельзя назвать бюджетным. За билет туда-обратно в пик сезона туристы могли заплатить и 30 тысяч рублей. Поэтому эксперты предполагают, что в связи с этим поток туристов расти не будет.

Еще один сдерживающий ситуацию фактор – строгие антиковидные меры. Для поездки в Азербайджан путешественникам требуется сертификат о вакцинации.

“Смягчение условий хотя бы до возможности приезжать в страну с ПЦР-тестом уже приведет к заметному росту спроса на это направление”, — отмечают в АТОР.

Ранее мы рассказывали, чем вас может удивить Баку.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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