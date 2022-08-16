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2 часа назад

Названы консульства, где проще всего получить шенген

Мария Каткова

Туроператоры рассказали, в консульствах каких стран лучше всего получать шенгенские визы. Об этом сообщает портал Profi.travel.

Названы консульства, где проще всего получить шенген
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперты посоветовали подавать документы на шенгенскую визу через консульство Венгрии. Здесь есть много свободных дат, виза также делается недолго. Однако проблема в том, что Венгрия дает визу исключительно на даты поездки.

Большое количество туристов подают документы на визу в Италию, Францию, Германию и Финляндию. Отмечается, что туристам не отказывают в визах, но ближайшее место на запись есть только на середину октября.

Быстрее получить визу в Италию, этот процесс занимает две-три недели. В остальные страны срок изготовления документов затянется на более, чем три недели. Также туроператоры отметили, что туристам выдают короткие визы, в связи с тем, что у них не было визовой истории последние два года.

Ранее сообщалось, что в заграничных отелях пожаловалась на нехватку россиян.

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