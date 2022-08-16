Названы консульства, где проще всего получить шенген

Туроператоры рассказали, в консульствах каких стран лучше всего получать шенгенские визы. Об этом сообщает портал Profi.travel.
Эксперты посоветовали подавать документы на шенгенскую визу через консульство Венгрии. Здесь есть много свободных дат, виза также делается недолго. Однако проблема в том, что Венгрия дает визу исключительно на даты поездки.
Большое количество туристов подают документы на визу в Италию, Францию, Германию и Финляндию. Отмечается, что туристам не отказывают в визах, но ближайшее место на запись есть только на середину октября.
Быстрее получить визу в Италию, этот процесс занимает две-три недели. В остальные страны срок изготовления документов затянется на более, чем три недели. Также туроператоры отметили, что туристам выдают короткие визы, в связи с тем, что у них не было визовой истории последние два года.
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