В заграничных отелях пожаловалась на нехватку россиян

Представители гостиниц за рубежом пожаловались на нехватку российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

СМИ приводит слова Наташи Веббер, директора по продажам одного из отелей на Маврикии. Она отметила, что до пандемии доля отдыхающих россиян составляла 5%, а когда границы открылись, из России поехало еще больше людей. Однако в этом году бронирований из РФ практически нет.

Отелю пришлось пересмотреть свой бизнес, чтобы привлечь больше покупателей из других стран. Так, сейчас он больше ориентирован на европейцев. Россияне продолжают приезжать, но бронируют отели в последний момент.

Панайотис Марку, директор по продажам одного из отелей на Кипре, заявил, что гостиница открывалась в 2022 году и была направлена на то, чтобы сюда приезжали россияне. Им пришлось переориентироваться, но Марку отметил, что приезжающие из России люди оставляют щедрые чаевые и бронируют преимущественно номера категории люкс.