Россияне перестали ездить в Европу

Российский туроператор заявил, что по ряду причин россияне бронируют гораздо меньше туров в Европу, чем в 2019 и 2021 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Tez Tour.

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Представители туроператора отметили, что бронирование путевок упало до единичных случаев по сравнению с 2021 и 2019 годами. Это произошло из-за политической ситуации в мире, а также в связи с заявлениями на ограниченную выдачу виз.

Однако наиболее популярными европейскими странами для российских путешественников остаются Греция, Италия, Болгария, Испания и Португалия.

На туры в Европу также растут цены. Это связано с тем, что добраться до курортов можно только с пересадками в арабских странах, куда цены на билеты действительно высокие. Кроме того, на стоимость влияет колебание курса валют.

В 2021 году туристы чаще всего выбирали Грецию и Кипр. Сейчас спросом пользуются Турция, ОАЭ, Египет, Венесуэла, а также направления внутри страны.