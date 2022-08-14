Россияне начали оформлять шенгенские визы впрок

Опасаясь санкций, россияне стали оформлять шенгенские визы впрок. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование агентства "Визаход".

Так, стало известно, что за последние две недели число желающих получить шенгенскую визу выросло на 40 процентов.

При этом многие эксперты рекомендуют туристам не паниковать, поскольку, по мнению представителя агентства Марины Широковой, если россиянам закроют возможность оформлять шенгенские визы, то вряд ли они смогут свободно въезжать в страны Европы с уже выданными визами.