Россиянам назвали самую доступную страну для путешествий

Каждый день между Россией и Турцией совершается 85 перелетов, власти планируют увеличить это число до 100 перелетов в день. Страна стала доступным пересадочным узлом для россиян, которые собираются посетить европейские страны. Об этом пишет газета Hürriyet.

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Однако из-за увеличения спроса на авиабилеты выросла и их стоимость. Билет до Стамбула в один конец обойдется примерно в 20 тысяч рублей, хотя раньше можно было долететь за 7-10 тысяч.

Сейчас Турция является одной из немногих стран, которая не ограничила въезд для россиян. Этому примеру последовал Египет, ОАЭ, Сербия и др. Но такой популярностью как Турция эти направления не пользуются.

Это отразилась и на ценах на путевки, теперь туры в Турцию стоят дороже в 2-4 раза, чем в прошлые годы.