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3 часа назад

Ошибки, которые совершают туристы на базарах в Турции

Мария Каткова

Многие туристы приезжают в Турцию за шопингом. Действительно, здесь есть огромное множество различных базаров, где продают действительно качественные вещи. Это касается товаров для дома, продуктов и одежды. Однако туристы в Турции часто совершают массу ошибок, приходя на базары. О них – в материале «Рамблера».

Ошибки, которые совершают туристы на базарах в Турции
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Не торговаться

На турецких базарах нужно обязательно торговаться, так как продавцы там изначально пишут цену подороже. Они знают, что придут люди, которые попытаются сбить цену. Однако иногда им действительно везёт, и к ним подходят туристы, готовые купить товар, цена на который заметно завышена. На таких они и делают большой доход.

Стоит помнить, что турецкий рынок – не сетевой магазин, поэтому вы всегда можете скинуть цену. Как правило, это 10-15% от того, что написано на вывеске.

Не брать чеки

На турецких базарах обязательно нужно брать чеки, о чем туристы часто забывают. Дело в том, что продавцы могут наживаться на туристах, поэтому часто продают им испорченные товары. Так, вы можете купить ковер и только дома обнаружите то, что на нем есть потертости и повреждения. Чтобы доказать продавцу то, что вы оплачивали товар, вам нужен будет чек.

Есть сговорчивые продавцы, которые сразу меняют или возвращают товар. Однако так делают не все, и лучше перестраховать себя.

Выбирать первое, что попалось

В таких местах можно найти действительно полезные и качественные вещи по очень низкой цене, но часто жара и расслабленный отдых делает свое дело. Так, туристы часто идут к первому ларьку в самом начале рынка, и покупают там, а потом идут дальше и видят, что можно было купить что-то лучше и дешевле. Чтобы таких ситуаций не происходило, нужно ходить и присматриваться к вещам, которые вы хотите купить. Лучше выделить на поход на базар несколько часов, чтобы никуда не бежать, и спокойно рассмотреть все товары.

Не следить за вещами

Именно на базарах происходят те самые случаи, когда туристов обворовывают. Они не следят за своими вещами, их внимание сфокусировано на товарах. Этим пользуются мошенники и карманные воры, и обкрадывают туристов.

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