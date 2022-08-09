Ошибки, которые совершают туристы на базарах в Турции

Многие туристы приезжают в Турцию за шопингом. Действительно, здесь есть огромное множество различных базаров, где продают действительно качественные вещи. Это касается товаров для дома, продуктов и одежды. Однако туристы в Турции часто совершают массу ошибок, приходя на базары. О них – в материале «Рамблера».

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Не торговаться

На турецких базарах нужно обязательно торговаться, так как продавцы там изначально пишут цену подороже. Они знают, что придут люди, которые попытаются сбить цену. Однако иногда им действительно везёт, и к ним подходят туристы, готовые купить товар, цена на который заметно завышена. На таких они и делают большой доход.

Стоит помнить, что турецкий рынок – не сетевой магазин, поэтому вы всегда можете скинуть цену. Как правило, это 10-15% от того, что написано на вывеске.

Не брать чеки

На турецких базарах обязательно нужно брать чеки, о чем туристы часто забывают. Дело в том, что продавцы могут наживаться на туристах, поэтому часто продают им испорченные товары. Так, вы можете купить ковер и только дома обнаружите то, что на нем есть потертости и повреждения. Чтобы доказать продавцу то, что вы оплачивали товар, вам нужен будет чек.

Есть сговорчивые продавцы, которые сразу меняют или возвращают товар. Однако так делают не все, и лучше перестраховать себя.

Выбирать первое, что попалось

В таких местах можно найти действительно полезные и качественные вещи по очень низкой цене, но часто жара и расслабленный отдых делает свое дело. Так, туристы часто идут к первому ларьку в самом начале рынка, и покупают там, а потом идут дальше и видят, что можно было купить что-то лучше и дешевле. Чтобы таких ситуаций не происходило, нужно ходить и присматриваться к вещам, которые вы хотите купить. Лучше выделить на поход на базар несколько часов, чтобы никуда не бежать, и спокойно рассмотреть все товары.

Не следить за вещами