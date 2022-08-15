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1 час назад

Полуголая туристка в магазине в Сочи возмутила россиян

Мария Иглина

Россиянка, которая зашла в бикини в продуктовый магазин в Сочи, попала на камеру и возмутила пользователей сети. Ролик появился в аккаунте @tipichkras в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На видео можно заметить, как девушка в раздельном купальнике у кассы расплачивается за свои покупки. Вот, что говорится в подписи к опубликованному ролику:

"Причина номер один, почему в Сочи курортников называют бздыхами. Потому что приходить в купальниках в магазин — неприлично. Сочинцы злятся и ворчат: у себя в Тагиле так ходите за хлебушком!"

Многие пользователи принялись осуждать девушку в комментариях:

"Вопрос воспитания", "Блин! Неужели сложно накидку купить!", "Мозги на солнце высохли".

Но некоторые подписчики все же заступились за туристку:

"Да ладно, ничего же страшного не произошло. Она все же не голая пришла", "Только я не вижу в этом ничего предосудительного?"

Ранее были названы популярные направления для поездок на поезде с детьми.

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