Названы популярные направления для поездок на поезде с детьми

Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего путешествуют с детьми на поезде. Об этом сообщает "Вести Подмосковья" со ссылкой на исследование "Туту.ру".

Первым по популярности направлением эксперты назвали Москву. В столицу едут около 20% пассажиров с детьми. Столько же было и в прошлом году. Далее по популярности идет Санкт-Петербург, за ним курортный Сочи.

В топ направлений вошли такие южные города, как Анапа, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Туапсе и Симферополь.

Среди других направлений аналитики также отметили Волгоград, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Екатеринбург.