Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
43 минуты назад

Названы популярные направления для поездок на поезде с детьми

Мария Каткова

Эксперты выяснили, куда россияне чаще всего путешествуют с детьми на поезде. Об этом сообщает "Вести Подмосковья" со ссылкой на исследование "Туту.ру".

Названы популярные направления для поездок на поезде с детьми
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Первым по популярности направлением эксперты назвали Москву. В столицу едут около 20% пассажиров с детьми. Столько же было и в прошлом году. Далее по популярности идет Санкт-Петербург, за ним курортный Сочи.

В топ направлений вошли такие южные города, как Анапа, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Туапсе и Симферополь.

Среди других направлений аналитики также отметили Волгоград, Самару, Саратов, Нижний Новгород, Казань, Тюмень, Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что россияне перестали ездить в Европу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители