Стала известна стоимость зимних туров на Кубу

Эксперты назвали оптимальную стоимость отдыха на Кубе в зимний период. Цены приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Сообщается, что у ANEX Tour стоимость семидневного отдыха с проживанием в трехзвездочном отеле Гаваны с питанием на базе завтраков начинается от 14 тысяч рублей на двоих без перелета.

А если выбирать размещение в пятизвездочном отеле с питанием по системе "все включено" в Кайо-Коко, то такой отдых обойдется примерно в 41 тысячу рублей на двоих. В таких же условиях, но уже на курорте Варадеро отдохнуть можно за 47 тысяч рублей.

PAC Group предлагает экскурсионные путевки в Гавану и Варадеро за сумму в 122 тысячи рублей на двоих с проживанием в гостинице пять звезд.