Катар закроет въезд для туристов без паспорта болельщика

С ноября в Катар не смогут въехать иностранные граждане, не имеющие ВНЖ в стране и паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу или Hayya card. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Саида аль-Кувари, исполнительного директора платформы Hayya.

Для получения карты или паспорта болельщика необходимо приобрести билет на один из матчей Чемпионата мира по футболу, а также забронировать жилье. После этого подается заявка на получение карты Hayya. Карта будет действительно до января 2023 года — все это время можно будет оставаться на территории страны.