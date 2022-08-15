Катар закроет въезд для туристов без паспорта болельщика

С ноября в Катар не смогут въехать иностранные граждане, не имеющие ВНЖ в стране и паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу или Hayya card. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Саида аль-Кувари, исполнительного директора платформы Hayya.
Для получения карты или паспорта болельщика необходимо приобрести билет на один из матчей Чемпионата мира по футболу, а также забронировать жилье. После этого подается заявка на получение карты Hayya. Карта будет действительно до января 2023 года — все это время можно будет оставаться на территории страны.
Также аль-Кувари пояснил, что в ближайшем будущем заработают сервисы, которые позволят получить карту туристам, приезжающим в Катар одним днем. Граждане и резиденты страны смогут свободно въезжать в страну.
Ранее сообщалось, что россияне перестали ездить в Европу.