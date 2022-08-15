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52 минуты назад

Катар закроет въезд для туристов без паспорта болельщика

Мария Каткова

С ноября в Катар не смогут въехать иностранные граждане, не имеющие ВНЖ в стране и паспорт болельщика Чемпионата мира по футболу или Hayya card. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Саида аль-Кувари, исполнительного директора платформы Hayya.

Для получения карты или паспорта болельщика необходимо приобрести билет на один из матчей Чемпионата мира по футболу, а также забронировать жилье. После этого подается заявка на получение карты Hayya. Карта будет действительно до января 2023 года — все это время можно будет оставаться на территории страны.

Также аль-Кувари пояснил, что в ближайшем будущем заработают сервисы, которые позволят получить карту туристам, приезжающим в Катар одним днем. Граждане и резиденты страны смогут свободно въезжать в страну.

Ранее сообщалось, что россияне перестали ездить в Европу.

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