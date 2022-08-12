Пляжный зонт улетел из-за ветра и пронзил женщину на пляже

Ветер унес пляжный зонт и пронзил грудь американке, отдыхающей на пляже в Гарден-Сити. Об этом сообщает Associated Press.

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Зонт попал в 63-летнюю Тэмми Перро, удар спровоцировал травму грудной клетки. Женщина скончалась в больнице через час после инцидента.

Острый наконечник у пляжного зонта нужен, чтобы они держались в песке. Но из-за широкого купола зонт может унести ветром, если они плохо закреплены. Ежегодно около трех тысяч отдыхающих в Америке получают травмы таким образом.

Власти штата Вирджиния призвали пересмотреть требования к пляжным зонтам и начали кампанию по безопасности, так как в 2016 году из-за подобного погибла женщина.