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3 часа назад

Туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки

Мария Иглина

Некоторое время назад появился ролик, на котором сотрудник пляжа "Дельфин" в Геленджике в грубой форме просит уйти расположившихся на песке туристов за отказ оплачивать лежаки. Мэр Геленджика Алексей Богодистов, в свою очередь, заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа за подобное поведение. Подробнее об этом он написал в своем Telegram-канале.

Туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории",

— поделился Богодистов.

Также известно, что сотрудник с видеоролика уже уволен, как сообщила администрация Геленджика.

Ранее был найден способ улететь в Италию и Францию до 5 тысяч рублей.

Новости путешествий,Алексей Богодистов,
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