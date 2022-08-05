Туристов выгнали с пляжа за отказ оплачивать лежаки

Некоторое время назад появился ролик, на котором сотрудник пляжа "Дельфин" в Геленджике в грубой форме просит уйти расположившихся на песке туристов за отказ оплачивать лежаки. Мэр Геленджика Алексей Богодистов, в свою очередь, заявил, что город расторгнет договор с арендатором пляжа за подобное поведение. Подробнее об этом он написал в своем Telegram-канале.