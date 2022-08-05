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37 минут назад

Найден способ улететь в Италию и Францию до 5 тысяч рублей

Мария Иглина

Россиянам рассказали о способе, благодаря которому они смогут улететь в Западную Европу дешевле пяти тысяч рублей. Подробностями эксперты поделились на портале Tourdom.

Найден способ улететь в Италию и Францию до 5 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, известно, что из финской столицы летают ирландские и норвежские лоукостеры Ryanair и Norwegian Air International. Например, рейс в Милан в сентябре обойдется около 1,8 тысячи рублей, в Париж — 2000 рублей, а в Венецию — 4,4 тысячи рублей. Рейс авиакомпании Ryanair в Жирону стоит 3,1 тысячи рублей.

А вот до города Хельсинки из Москвы и Санкт-Петербурга можно добраться на автобусах, которые ходят ежедневно. Стоимость билетов начинается от 4,9 тысячи рублей, а время в пути занимает минимум семь часов.

Ранее туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох.

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