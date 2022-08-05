Туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох

«При укусе с августа по сентябрь в ране после укуса оставляют микропотомство, которое может вызывать загноения. Так что будьте внимательны и осматривайте себя и своих детей после купания! А лучше в августе и сентябре воздержитесь от купания ради своего здоровья.Из-за теплой воды они начинают размножаться. Потом гнойники по всему телу, жуть! У меня так двух знакомых покусали в том году, 7 августа покупались, потом в больницу на три недели заехали», - написал один из подписчиков.