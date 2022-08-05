Туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох

Туристы, отдыхающие на Балтийском море, жалуются на укусы. Недавно мужчина столкнулся с морскими блохами, которых называют бокоплавами. Об этом сообщает "Каскад.ТВ".
Мелкие ракообразные днем спят под землей, а ночью вылезают, чтобы поесть. Их диета состоит из гниющих водорослей на берегу. Наиболее активны рачки как раз в конце лета.
Хоть бокоплавы и небольшие, их укусы все равно ощутимы. К тому же, они могут вызвать зуд и аллергическую реакцию. Возможно даже загноение раны.
«При укусе с августа по сентябрь в ране после укуса оставляют микропотомство, которое может вызывать загноения. Так что будьте внимательны и осматривайте себя и своих детей после купания! А лучше в августе и сентябре воздержитесь от купания ради своего здоровья.Из-за теплой воды они начинают размножаться. Потом гнойники по всему телу, жуть! У меня так двух знакомых покусали в том году, 7 августа покупались, потом в больницу на три недели заехали», - написал один из подписчиков.
По словам мужчины, друзьям провели небольшие операции, надрезав место загноения. На местах остались небольшие шрамы. Местные жители порекомендовали выбирать озера для безопасного купания в авгусе и сентябре.
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