Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
59 минут назад

Туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох

Даша Краснова

Туристы, отдыхающие на Балтийском море, жалуются на укусы. Недавно мужчина столкнулся с морскими блохами, которых называют бокоплавами. Об этом сообщает "Каскад.ТВ".

Туристы в Прибалтике пожаловались на укусы морских блох
Фото: unsplashunsplash

Мелкие ракообразные днем спят под землей, а ночью вылезают, чтобы поесть. Их диета состоит из гниющих водорослей на берегу. Наиболее активны рачки как раз в конце лета.

Хоть бокоплавы и небольшие, их укусы все равно ощутимы. К тому же, они могут вызвать зуд и аллергическую реакцию. Возможно даже загноение раны.

«При укусе с августа по сентябрь в ране после укуса оставляют микропотомство, которое может вызывать загноения. Так что будьте внимательны и осматривайте себя и своих детей после купания! А лучше в августе и сентябре воздержитесь от купания ради своего здоровья.Из-за теплой воды они начинают размножаться. Потом гнойники по всему телу, жуть! У меня так двух знакомых покусали в том году, 7 августа покупались, потом в больницу на три недели заехали», - написал один из подписчиков.

По словам мужчины, друзьям провели небольшие операции, надрезав место загноения. На местах остались небольшие шрамы. Местные жители порекомендовали выбирать озера для безопасного купания в авгусе и сентябре.

До этого мы рассказывали, что на пляже в Калининграде обнаружили моржа.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители