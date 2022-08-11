Раскрыта стоимость отелей Сочи в бархатный сезон

Эксперты рассказали, сколько стоит размещение в популярных отелях Сочи в бархатный сезон. Об этом сообщает портал TourDom.ru.
По словам специалистов, в некоторых популярных у туристов отелях уже нехватка свободных номеров на осень. Однако доступные варианты все же есть.
Так, стоимость десятидневного проживания в четырехзвездочном отеле в сентября начинается от 155 тысяч рублей за двоих. Такие цены предлагает гостиница "Жемчужина".
10 дней с включенными завтраками в отеле City Park Hotel Sochi обойдется туристам минимум в 173 тысячи рублей.
Четырехзвездочный отель Bridge Resort предлагает отдых "все включено". 10 ночей с заездом 5 сентября будут стоить от 288 тысяч за двоих. Отдохнуть в Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi с 5 по 15 сентября можно за 700 тысяч рублей за двоих в полулюксовом номере с видом на море.