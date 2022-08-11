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1 час назад

Переехавшая в Турцию россиянка рассказала, как местные наживаются на туристах

Мира Маркина

Россиянка переехала в Турцию и рассказала, как местные кондитеры и таксисты наживаются на туристах. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

Россиянка рассказала, как турки обманывают туристов
Фото: unsplashunsplash

По словам женщины, иногда кондитеры выпекают не те изделия, которые заказывали клиенты. При этом менять товар они отказываются и требуют оплатить то, что приготовили, называя свою работу произведением искусства.

Таксисты тоже нередко обманывают путешественников. Например, они могут катать туристов кругами, чтобы заработать больше денег. Чтобы этого не произошло, россиянка посоветовала следить за дорогой во время поездки. Чаще всего с данным видом мошенничества туристы сталкиваются в крупных городах Турции – например, в Стамбуле.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как туристов обманывают в курортных ресторанах.

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