Россиянка рассказала, как турки обманывают туристов

Россиянка переехала в Турцию и рассказала, как местные кондитеры и таксисты наживаются на туристах. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

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По словам женщины, иногда кондитеры выпекают не те изделия, которые заказывали клиенты. При этом менять товар они отказываются и требуют оплатить то, что приготовили, называя свою работу произведением искусства.