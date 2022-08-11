Россиянка рассказала, как турки обманывают туристов

Россиянка переехала в Турцию и рассказала, как местные кондитеры и таксисты наживаются на туристах. Об этом сообщает ГТРК "Самара".
По словам женщины, иногда кондитеры выпекают не те изделия, которые заказывали клиенты. При этом менять товар они отказываются и требуют оплатить то, что приготовили, называя свою работу произведением искусства.
Таксисты тоже нередко обманывают путешественников. Например, они могут катать туристов кругами, чтобы заработать больше денег. Чтобы этого не произошло, россиянка посоветовала следить за дорогой во время поездки. Чаще всего с данным видом мошенничества туристы сталкиваются в крупных городах Турции – например, в Стамбуле.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как туристов обманывают в курортных ресторанах.