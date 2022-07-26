Как туристов обманывают в курортных ресторанах

Место притяжения туристов в любом курортном городе — набережная. Как правило, именно там находятся главные развлечения, а также самые фешенебельные рестораны, куда стекаются толпы туристов. Однако не всегда наличие спроса на заведение говорит о том, что там качественная еда и не самый высокий чек. Очень часто именно курортные рестораны наживаются на обмане доверчивых туристов. О том, какие схемы обмана используют в курортных ресторанах — в материале “Рамблера”.

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Второсортные продукты

Будьте внимательны к тому, что вы заказываете. Старайтесь не брать в сомнительных заведениях морепродукты и майонезные салаты. Есть риск, что все это попадет к вам на стол в испорченном состоянии. Курортные рестораны не всегда продают качественную еду и экономят на здоровье посетителей. Также лучше не заказывать алкогольные коктейли и напитки в бокалах, так как существует риск того, что они будут разбавлены. По этой же причине не стоит употреблять домашнее вино. Чаще всего под его видом продают порошковые винные напитки, разбавленные водой.

Запретными блюдами на отдыхе также называют блюда с большим количеством соуса, соления, десерты с кремом и блюда с белыми соусами.

Отличие цен и добавка к заказу

Владельцы курортных ресторанов знают, что на отдыхе люди более расслаблены и невнимательны, поэтому не брезгуют обманывать своих посетителей. Так, они могут добавлять в счет дополнительные блюда и напитки, которые на самом деле никто не заказывал. Уловки могут быть достаточно хитрыми. Например, в чек отдельно добавляют гарнир, а в меню было указано, что он подается вместе с блюдом. ЭТот обман кажется очевидным, но туристы не всегда обращают на это внимание.