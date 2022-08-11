Турецкие авиакомпании могут увеличить число рейсов в РФ

Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов из Турции в Россию. Сейчас совершается 85 полетов в сутки, но эта планка может быть поднята до 100. Об этом рассказало издание Hürriyet.

Фото: Unsplash Unsplash

В августе между Россией и Турцией ежедневно выполняется 120 вылетов (85 – турецкие авиакомпании, 35 – российские), но в связи с колоссальным спросом даже этих рейсов уже недостаточно.