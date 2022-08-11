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1 час назад

Турецкие авиакомпании могут увеличить число рейсов в РФ до 100 в день

Мира Маркина

Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов из Турции в Россию. Сейчас совершается 85 полетов в сутки, но эта планка может быть поднята до 100. Об этом рассказало издание Hürriyet.

Турецкие авиакомпании могут увеличить число рейсов в РФ
Фото: Unsplash Unsplash

В августе между Россией и Турцией ежедневно выполняется 120 вылетов (85 – турецкие авиакомпании, 35 – российские), но в связи с колоссальным спросом даже этих рейсов уже недостаточно.

В связи с тем, что московские аэропорты и без того перегружены, новые рейсы планируется направить в регионы РФ.

Напомним, ранее "Рамблер" раскрыл ошибки, которые совершают туристы на базарах в Турции.

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