Турецкие авиакомпании могут увеличить число рейсов в РФ

Москва предложила Анкаре увеличить число рейсов из Турции в Россию. Сейчас совершается 85 полетов в сутки, но эта планка может быть поднята до 100. Об этом рассказало издание Hürriyet.
В августе между Россией и Турцией ежедневно выполняется 120 вылетов (85 – турецкие авиакомпании, 35 – российские), но в связи с колоссальным спросом даже этих рейсов уже недостаточно.
В связи с тем, что московские аэропорты и без того перегружены, новые рейсы планируется направить в регионы РФ.
Напомним, ранее "Рамблер" раскрыл ошибки, которые совершают туристы на базарах в Турции.