Россиянку обескуражило поведение иностранцев на пляже: видео

Российская туристка опубликовало видео в своем TikTok аккаунте @svetlana14099, на котором видно, как иностранные туристы бегут занимать шезлонги.

Девушка отдыхала на Майорке, где и столкнулась с такой картиной, поразившей ее.

«Люди в 9:00 занимают лежанки» – подписала пользовательница соцсети.

Многие в комментариях разделили ее негодование, отметив, как грустно от того факта, что люди готовы на все, лишь бы успеть занять себе место у воды. На кадрах видно, как те буквально расталкивают друг друга и наперегонки бегут к заветным шезлонгам и местами под зонтиками.

Однако нашлись и те, кто высказался в защиту туристов, подчеркнув, что такая ситуация – проблема отеля, который не в состоянии обеспечить местами всех, кто оплатил свой отдых в нем.