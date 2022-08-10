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1 час назад

Россиянку обескуражило поведение иностранцев на пляже: видео

Мира Маркина

Российская туристка опубликовало видео в своем TikTok аккаунте @svetlana14099, на котором видно, как иностранные туристы бегут занимать шезлонги.

Девушка отдыхала на Майорке, где и столкнулась с такой картиной, поразившей ее.

«Люди в 9:00 занимают лежанки» – подписала пользовательница соцсети.

Многие в комментариях разделили ее негодование, отметив, как грустно от того факта, что люди готовы на все, лишь бы успеть занять себе место у воды. На кадрах видно, как те буквально расталкивают друг друга и наперегонки бегут к заветным шезлонгам и местами под зонтиками.

Однако нашлись и те, кто высказался в защиту туристов, подчеркнув, что такая ситуация – проблема отеля, который не в состоянии обеспечить местами всех, кто оплатил свой отдых в нем.

Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько будут стоить билеты на курорты в бархатный сезон.

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