Раскрыта стоимость билетов на курорты в бархатный сезон

Как сообщают эксперты, самыми популярными странами в бархатный сезон у россиян стали Армения, Турция и Узбекистан. Аналитики выяснили, сколько будет стоить перелет. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование "Туту.ру".

16% всех путешественников в бархатный сезон бронируют путевки в Турцию. Стоимость авиабилетов в эту страну в среднем составляет 24,4 тысячи в одну сторону.

Следующей по популярности страной был назван Узбекистан. В это государство отправляется 14% путешественников. Средний чек на авиабилеты туда составил 12,4 тысячи в одну сторону.

Третьей по популярности страной у туристов стала Армения. Билет туда обойдется в 11,2 тысячи.

Также в бархатный сезон у туристов оказались популярны и другие страны. Билет в Киргизию будет стоить около 9 тысячи рублей, в Таджикистан можно долететь за 8,5 тысяч рублей, в Азербайджан — около 14 тысяч рублей.