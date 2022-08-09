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1 час назад

В Дагестане создадут маршрут по местам тренировок Нурмагомедова

Мария Иглина

В Дагестане планируют организовать туристические маршруты по местам тренировок знаменитых спортсменов, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.

В Дагестане создадут маршрут по местам тренировок Нурмагомедова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев",

— поделилась заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.

Известно, что наибольшей популярностью пользуются места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев.

"По большому счету они все уезжают тренироваться к себе в села и начинали свою спортивную карьеру у себя в селах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф [Дагестана] сам по себе очень сложный — каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность",

— добавила Безрукова.

Ранее у россиян может появиться новый способ попасть во Вьетнам.

Новости путешествий,Хабиб Нурмагомедов,Абдулрашид Садулаев,
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