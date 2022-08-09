В Дагестане создадут маршрут по местам тренировок Нурмагомедова

В Дагестане планируют организовать туристические маршруты по местам тренировок знаменитых спортсменов, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС.
"Дагестан — это кузница олимпийцев в вольной борьбе. В этом направлении у нас есть идеи о формировании неких олимпийских маршрутов, то есть будут формироваться маршруты по местам рождения олимпийцев",
— поделилась заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова.
Известно, что наибольшей популярностью пользуются места, где тренировался Хабиб Нурмагомедов, Абдулрашид Садулаев.
"По большому счету они все уезжают тренироваться к себе в села и начинали свою спортивную карьеру у себя в селах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф [Дагестана] сам по себе очень сложный — каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность",
— добавила Безрукова.