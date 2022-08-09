В Дагестане создадут маршрут по местам тренировок Нурмагомедова

"По большому счету они все уезжают тренироваться к себе в села и начинали свою спортивную карьеру у себя в селах. Наверное, климат тоже повлиял на то, что они стали успешными, рельеф [Дагестана] сам по себе очень сложный — каждый день бегают и дышат свежим воздухом, пересекают сложную местность",