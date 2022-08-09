У россиян может появиться новый способ попасть во Вьетнам

Стало известно о том, что Комитет гражданской авиации Казахстана ведет переговоры о возобновлении регулярных рейсов во вьетнамский Камрань, сообщает TourDom.
В случае успешных переговоров авиакомпания Vietjet Air начнет продажи билетов по маршруту Камрань – Нур-Султан и Камрань – Алматы уже в конце сентября. Поскольку авиасообщение с Казахстаном у России налажено, эту страну соотечественники в перспективе могут использовать для полетов во Вьетнам.
Информации о ценовом диапазоне и длительности таких перелетов пока нет.
На сегодняшний день слетать во Вьетнам россияне могут со стыковкой в Дохе (Катар) или Дубае (ОАЭ). Стоимость билетов на такой рейс в конце сентября начинается от 80 тысяч рублей. Длительность стыковки может превысить 15 часов.
Ранее мы рассказывали о том, почему “Аэрофлот” значительно снизил цены на перелеты в два популярных турецких города.