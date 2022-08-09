АТОР: Перелеты в Турцию “Аэрофлотом” стали доступнее

Изменение тарифов в пользу путешественников связано с расширением полетной программы “Аэрофлота”. Так, начиная с 12 августа, в расписании рейсов, предоставленном авиакомпанией, появятся дополнительные перелеты в Даламан и Бодрум. Стоимость билета при этом снижена в два раза и более. Если 11 августа путешественникам предлагают приобрести место в самолете на рейс в Бодрум за 64,2 тысячи рублей на человека в одну сторону, то 13 августа он потратит на аналогичный перелет уже 23,6 тысячи рублей.